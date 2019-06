Ruba Jaguar e fugge: proprietario lo segue, chiama la Polizia e lo fa arrestare

Nelle scorse ore, a Bari, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni, con numerosi precedenti penali a carico, beccato in flagranza del reato di furto d’auto. L’uomo, munito di una particolare chiave elettronica, in pieno giorno, ha aperto la portiera di una Jaguar parcheggiata in viale Einaudi e, dopo averla messa in moto, si è allontano alla guida dell’auto con estrema indifferenza.

La scena, però, è stata notata in diretta dal proprietario del veicolo che ha chiamato immediatamente il 113 e, seguendo a distanza il ladro, ha fornito ai poliziotti le indicazioni sul percorso di fuga. Una volta beccato, vistosi scoperto, il 31enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di dileguarsi, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.