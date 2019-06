Blitz al “San Paolo”: rinvenute due moto rubate, una pistola con 33 proiettili e 6 ricetrasmittenti

I poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari, in tarda serata, hanno individuato una moto rubata localizzata, dall’ultima rilevazione del segnale GPS, lungo i portici di via Delle Regioni.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno iniziato le ricerche ed hanno rinvenuto, in un seminterrato condominiale, due moto rubate: una Kawasaki ed uno Scooter Honda SH. Insospettiti, hanno effettuato una minuziosa perlustrazione dell’area e, nascosta in una nicchia di cemento armato, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Revolver SMITH WESSON 357 magnum, completa di proiettili, il cui furto era stato denunciato nell’ottobre del 2018 in una stazione dei Carabinieri in provincia di Potenza. L’arma era corredata di una scatola con ben 33 proiettili 387 special. Rinvenute, inoltre, 3 targhe di motoveicoli, vari documenti di circolazione, alcuni documenti d’identità e due carnet di assegni, tutto materiale risultato provento di furto, e 6 apparecchi ricetrasmittenti. Indagini in corso per risalire ai responsabili.