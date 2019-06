Al via i lavori delle Ferrovie Sud-Est: chiuse 8 stazioni

Da domani, le Ferrovie Sud-Est chiuderanno le stazioni ferroviarie degli 8 comuni presenti sul tratto Bari-Putignano (Mungivacca, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte e Putignano) per dare il via ai lavori che riguardano il rinnovo della linea ferroviaria e sostituiranno le corse con il servizio automobilistico sostitutivo.

«Si tratta di lavori particolarmente complessi e impegnativi – informa la società ferroviaria – che vedranno all’opera 300 maestranze e oltre 100 tra mezzi e attrezzature tecniche». Per consentire l’esecuzione degli scavi, la linea ferroviaria chiuderà per 18 mesi.

Tra gli interventi previsti: il raddoppio della linea tra Mungivacca e Noicattaro; l’interramento dei binari tra le stazioni di Triggiano e Capurso; il rinnovo dei binari, l’elettrificazione della linea, l’installazione del sistema di sicurezza Scmt; l’automazione dei passaggi a livello; l’interramento delle stazioni di Capurso e Triggiano; l’eliminazione di 9 passaggi a livello.

«Gli interventi di rinnovo della linea Bari-Putignano – informa ancora Fse – consentiranno un abbattimento di circa il 40% dei tempi medi di percorrenza. Il treno tornerà a sfidare l’auto e sarà anche elettrico, contribuendo ad abbattere le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’ambiente». I tempi e le modalità degli interventi saranno illustrati in una serie di eventi pubblici che Fse ha in programma sul territorio per tutta la durata dei cantieri, con l’obiettivo di tenere costantemente aggiornate le comunità locali sullo stato di avanzamento dei lavori.

Per garantire la mobilità durante i lavori, sono stati messi a disposizione dei pendolari servizi sostitutivi con bus, potenziati nelle fasce orarie (confermate quelle precedenti) di maggior afflusso (informazione su www.fseonline.it e al numero verde 800-079090). I nuovi punti di fermata per gli autobus sostitutivi sono: a Bari in largo Sorrentino e via Oberdan; Triggiano all’Isola ecologica sulla complanare est della Statale 100; Capurso in largo San Francesco; Noicattaro al rondò di via vecchia Casamassima; Rutigliano in via Moro; Conversano viale dei Paolotti; Castellana in via Conversano; Putignano alla stazione.