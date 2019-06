Barca in fiamme a Torre a Mare: è attentato incendiario contro un pescatore

“Sono arrivati via mare e hanno lanciato sulla barca questo copertone pieno di liquido infiammabile”. A parlare è un pescatore 50enne di Bari. La mattina dello scorso 25 maggio ha sporto denuncia ai carabinieri di Noicattaro: qualche ora prima, infatti, approfittando del buio della notte, qualcuno ha dato alle fiamme la sua barca ormeggiata a Torre a Mare. Nessun sospetto sul conto di alcuno, nessuna richiesta estorsiva: solo tanta amarezza e danni per circa 1.500 euro.

Una brutta faccenda che ha intercettato anche l’attenzione del neoeletto presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. “Sdegno e rabbia – scrive Leonetti su Facebook -. Hanno provato a incendiare la barca di un pescatore. Sono incredulo e, pur volendomi impegnare nel cercare una giustificazione, non riesco proprio a cogliere il senso di questo gesto. Un’azione insulsa che va a colpire unicamente chi utilizza questo mezzo per procurarsi da vivere e magari coltivare, con sacrificio, la propria passione”.

“Mi sento profondamente indignato e vicino a questo lavoratore – prosegue Leonetti – e a tutti i suoi umili e instancabili colleghi. Sto per formalizzare una richiesta alla ripartizione lavori pubblici per posizionare una telecamera sulla darsena del porticciolo e, in più, vorrei dire pubblicamente due parole al delinquente in questione: guardarti sempre le spalle, la comunità di Torre a Mare è fortemente coesa e nessuno di noi cittadini teme questi atti”.