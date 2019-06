‘Infrastrutture e Rete’: convegno della Cisl Puglia con i rappresentanti del settore edile

Dotare il Sud, e la Puglia in particolare, di infrastrutture messe in rete capaci di modificare gli assetti economici del Mezzogiorno sarebbe un balsamo per l’economia, per la circolazione delle merci e delle persone, per l’attrattività dei territori e per la creazione di nuova occupazione. Partendo da queste certezze la Cisl Puglia e la Filca Cisl hanno organizzato un Convegno, al Formedil di Bari dal titolo “Infrastrutture e Rete”.

Ai lavori sono intervenuti i rappresentanti del settore pugliese a cominciare dal Segretario generale della Filca Cisl Puglia, Antonio Delle Noci, che ha curato la relazione introduttiva, ma anche Franco Turri, Segretario generale Filca Cisl Nazionale.