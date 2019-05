Tentano furto di materiale ferroso sulla linea ferroviaria Bari-Taranto: tre arresti

Provano a rubare 62 contrappesi lungo la tratta ferroviaria Bari-Taranto nascondendo la refurtiva sotto un albero in una campagna ma vengono sorpresi ed arrestati in flagranza di reato.

È accaduto a Bitetto, in provincia di Bari, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato due uomini e una donna, già noti alle forze dell’ordine, per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e per furto aggravato ai danni della Rete Ferroviaria Italiana.

Gli agenti, da tempo sulle tracce dei tre, sono riusciti a fermare l’attività illecita grazie a specifici appostamenti e all’ampia attività investigativa messa in atto dal Compartimento di Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise. I tre, dopo aver compiuto il furto, erano intenti ad allontanarsi a bordo di un’autovettura nella quale sono stati rinvenuti alcuni attrezzi fra cui guanti da lavoro, tronchese, taglierino e chiave inglese oltre ai documenti collegati a centri di raccolta di materiale ferroso, già oggetto delle indagini.