Rapine a supermercati nel quartiere San Pasquale: arrestato 27enne pregiudicato

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Bari, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha tratto in arresto il 27enne pregiudicato Stefano Salerno accusato di rapine a mano armata in alcuni supermercati del quartiere San Pasquale. L’ultima rapina, la terza in 15 giorni è stata consumata proprio nella giornata di ieri e grazie alla precisa descrizione fornita dalle vittime che avevano allertato il 113, gli agenti sono riusciti a rintracciare il malvivente all’interno di un cortile condominiale a pochi passi dal supermercato rapinato.

Decisivo è stato il contributo di una signora intenta a fare la spesa proprio nel momento in cui il rapinatore ha fatto irruzione nel supermercato. La donna a sangue freddo ha fornito per 8 interminabili minuti, precise indicazioni sul percorso seguito dal malfattore. Il 27enne raggiunto dagli agenti è stato trovato in possesso del denaro rapinato ed una pistola scacciacani.

Nel corso delle indagini è stato appurato che l’uomo aveva commesso già altre due rapine a supermercati nello stesso quartiere ed in una di queste aveva ferito al capo il cassiere con il calcio della pistola. Al termine degli accertamenti di rito il 27enne è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Bari. La somma rapinata è stata restituita al titolare del supermercato.