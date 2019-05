20 anni di Misericordia a Molfetta: una due giorni tra ricordo e formazione

Due esercitazioni con oltre 100 volontari, un convegno particolarmente importante sulle ricadute nelle macro e micro emergenze del lavoro degli psicologi, una celebrazione in Cattedrale alla presenza del Vescovo Mons. Cornacchia e tanti momenti di svago e ricordo. Si è conclusa a Molfetta una intensa due giorni per festeggiare il ventennale della Confraternita di Misericordia della città, un appuntamento che ha richiamato tanti volontari giallociano da tutta la Puglia oltre a diverse altre associazioni di volontariato del territorio come Ser e Croce Rossa Italiana.

20 anni fa, dunque, la nascita di una realtà associativa di volontariato impegnata in tantissime attività sul territorio e che ha visto passare dalla Misericordia centinaia di giovani e giovanissimi molti dei quali poi rimasti nell’associazione per aiutare il prossimo così come da principi fondanti delle Confraternite. Tra i cardini delle realtà di Misericordia, tuttavia, c’è la formazione e l’avanguardia su moltissime tematiche che riguardano la protezione civile, il soccorso in emergenza ed anche i servizi sociali. Ed allora dalla due giorni molfettese vien fuori un nuovo nucleo già pronto agli interventi sul territorio pugliese: e cioè alcune psicologhe appartenenti alle Misericordie di Puglia saranno a disposizione per affrontare alcune tra piccole e grandi emergenze in ausilio alle attività quotidiane e straordinarie delle associazioni.

Nucleo di psicologhe di cui si è tanto parlato durante il convegno di sabato pomeriggio nella sala consiliare del comune di Molfetta. Psicologia in emergenza che è senza dubbio un tassello sempre più importante da considerare in ogni avvenimento. Ma la formazione di soccorritori e volontari sul campo è proseguito con due esercitazioni durante la giornata sempre di sabato con “Melficta 2019”. Una doppia simulazione di primo soccorso con 100 volontari provenienti da tutta la Puglia con le prime uscite sia del nucleo cinofilo delle Misericordie che del nucleo psicologi. Alle esercitazioni, come detto, hanno partecipato anche la Croce Rossa ed il SER Molfetta. La simulazione è stata basata su di un aspetto particolarmente importante di Molfetta e cioè quello del rischio idrogeologico che ha visto, a sorpresa, l’evacuazione del plesso scolastico “Giaquinto” e la ricerca e soccorso di alunni e personale docente rimasto ferito. Alle 23, poi, è scattato un ulteriore allarme e cioè quello della ricerca di sette ragazzi dispersi e avvistati in località cala san Giacomo. Attivata tutta la macchina dei soccorsi per la gestione da parte dell’area emergenze delle Misericordie di Puglia che ha avuto modo di testare la risposta dell’intera struttura operativa.