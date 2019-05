Capitaneria di porto di Molfetta in azione: sequestrati mile ricci di mare

Operazione della Capitaneria di porto di Molfetta, legata all’attività di controllo in materia di pesca marittima, con particolare attenzione alla tutela dei ricci di mare. Durante i controlli i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro ed hanno inoltre sequestrato circa 1.000 esemplari di ricci di mare. Il prodotto sequestrato è stato successivamente rigettato in mare. Com’è noto la cattura del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno ai fini del ripopolamento. I controlli continueranno nelle prossime settimane.